В Киеве из-за неправильной парковки сожгли внедорожник

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в Киеве в микрорайоне "Позняки" сгорел внедорожник. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице сообщества "Позняки-Осокорки-Харьковский" в Facebook.

По полученным данным, сгоревший автомобиль был припаркован на тротуаре неподалеку от жилого дома по улице Ахматовой, 46.

Причина возгорания джипа пока не известна. Сообщается, что это могло быть короткое замыкание в автомобиле, но свидетели происшествия склоняются к гипотезе, что машина была сожжена местными недоброжелателями, которых возмутило расположение внедорожника на пешеходной части.

"После подобных фото мы бы не рисковали так...", - прокомментировал снимок его автор.