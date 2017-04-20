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В Киеве из-за неправильной парковки сожгли внедорожник
20.04.2017 18:49

В Киеве из-за неправильной парковки сожгли внедорожник  Фоторепортаж

В среду, 19 апреля, в Киеве в микрорайоне "Позняки" сгорел внедорожник. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице сообщества "Позняки-Осокорки-Харьковский" в Facebook.

По полученным данным, сгоревший автомобиль был припаркован на тротуаре неподалеку от жилого дома по улице Ахматовой, 46.

Причина возгорания джипа пока не известна. Сообщается, что это могло быть короткое замыкание в автомобиле, но свидетели происшествия склоняются к гипотезе, что машина была сожжена местными недоброжелателями, которых возмутило расположение внедорожника на пешеходной части.

"После подобных фото мы бы не рисковали так...", - прокомментировал снимок его автор.


Как сообщал MIGnews.com.ua, в Дарницком районе грузовик снес железобетонную опору линий электропередач и скрылся с места происшествия.

Теги материала: автомобиль, парковка, взрыв, поджег, Киев
Новости СМИ2
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