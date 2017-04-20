Сирийский город вновь подвергся авиаударам ВВС России

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В четверг, 20 апреля, по населенному пункту Кафр Зита в сирийской провинции Хама вновь был нанесен удар: российские бомбардировщики сбросили парашютные бомбы. Об этом в персональном аккаунте Twitter написал немецкий журналист Джулиан Рьопке.

"Силы кремлевского режима жестоко сбрасывают "парашютные бомбы" на Карф Зиту в провинции Хама", - говорится в его сообщении.

Помимо этого, корреспондент обнародовал видеозапись, на которой запечатлена атака по северному городу Карфзита, совершенная 12 апреля. На видео самолеты сбрасывают боеприпасы. Позже было установлено, что на жилые городские кварталы были сброшены бомбы с хлорином.