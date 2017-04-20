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Сирийский город вновь подвергся авиаударам ВВС России
20.04.2017 18:23

Сирийский город вновь подвергся авиаударам ВВС России  Видеорепортаж

В четверг, 20 апреля, по населенному пункту Кафр Зита в сирийской провинции Хама вновь был нанесен удар: российские бомбардировщики сбросили парашютные бомбы. Об этом в персональном аккаунте Twitter написал немецкий журналист Джулиан Рьопке.

"Силы кремлевского режима жестоко сбрасывают "парашютные бомбы" на Карф Зиту в провинции Хама", - говорится в его сообщении.

Помимо этого, корреспондент обнародовал видеозапись, на которой запечатлена атака по северному городу Карфзита, совершенная 12 апреля. На видео самолеты сбрасывают боеприпасы. Позже было установлено, что на жилые городские кварталы были сброшены бомбы с хлорином.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по данным министерства обороны Израиля правительственные войска Сирии имеют в наличии до трех тонн химического оружия, и что в ближайшее время состоится новая химатака.

Теги материала: Сирия, Химическая атака, химическое оружие, Асад, Россия, видео
Новости СМИ2
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