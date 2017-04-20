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Штаб АТО подсчитал, что Донбасс разминируют не раньше 2027 года
20.04.2017 17:35

Штаб АТО подсчитал, что Донбасс разминируют не раньше 2027 года

В четверг, 20 апреля, состоялась совместная пресс-конференция штаба АТО, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области и неправительственной международной организации Halo Trust на которой они подсчитали, что на разминирование территории Донбасса уйдет от 10 до 15 лет.

Данную информацию разместил пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Facebook.

"Участники конференции отметили, что очистка территории Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов сегодня является вопросом крайне важным. По предварительным подсчетам специалистов эта территория составляет около 700 000 гектаров, а для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО Сергей Зубаревский отметил, что с начала антитеррористической операции в восточной части Украины группы разминирования инженерных подразделений Вооруженных сил обнаружили и уничтожили почти 150 тысяч взрывоопасных предметов и очистили три тысячи гектар.

С начала 2017 года от военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей поступило более 230 заявок на обследование и разминирование участков, однако работы удалось провести лишь на 20 объектах, поскольку с боевиками удалось согласовать обеспечение режима прекращения огня на выполнение менее 10% заявок.

За текущий год планируется очистка еще более тысячи гектар в 20 километрах от линии разграничения.

Заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области Андрей Даник сообщил, что группы разминирования ГСЧС обезвредили более 10,6 тыс. взрывоопасных предметов и отметил, что накануне поминальных дней саперы основное внимание уделяют разминированию кладбищ.

Около 100 кладбищ уже разминированы и взяты под охрану военными Национальной гвардии. Согласно плану по очистке территории,до конца текущей недели планируется очистить еще 40 кладбищ.

В то же время менеджер Halo Trust в Украине Николас Торбет сообщил, что организация осуществила работы в 15 районах Донецкой и Луганской областей за пределами буферной зоны, а в 2017 году Halo планирует продолжить разминирование других опасных для населения участков Донбасса.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко обратился к мировой общественности и заявил, что вооруженное противостояние на Донбассе является войной, а не замороженным конфликтом.

Теги материала: Донбасс, АТО, Луганская область, Донецкая область, мины, саперы
Новости СМИ2
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