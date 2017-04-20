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В Днепропетровской области разрезали памятник воину, чтобы сдать на металлолом
20.04.2017 17:33

В Днепропетровской области разрезали памятник воину, чтобы сдать на металлолом  Фоторепортаж

В четверг, 20 апреля, возле села Кильчень, в Магдалиновском  районе, двое мужчин разрезали бронзовый памятник неизвестному воину на небольшие части, с целью сдать их на металлолом, во время чего были задержаны полицейскими.

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба  Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области.

Сообщается, что неизвестные, во время прибытия правоохранительных органов, уже грузили памятник в машину, предварительно разрезав конструкцию на части. В планах правонарушителей было сдать бронзовый памятник на металлолом.

По словам полицейских, данный памятник - часть мемориального комплекса, который размещен на братской могиле мирных жителей - жертв фашизма, а также неизвестному воину.

Правоохранители неподалеку от памятника обнаружили три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы. По гипотезе полицейских, именно данными инструментами было разрезано бронзовое сооружение.

Как сообщал MIGnews.com.uа, киевские власти в рамках сотрудничества с негосударственной платформой современной культуры "Изоляция" планируют превратить пустующую колонну в центре столицы, где раньше стоял памятник Ленину, в розмариновую инсталляцию. Идею планируют воплотить в жизнь на протяжении ближайших двух недель.

Теги материала: памятник, вандалы, металл, бронза, мемориал, металлолом
Новости СМИ2
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