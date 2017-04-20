В Днепропетровской области разрезали памятник воину, чтобы сдать на металлолом

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, возле села Кильчень, в Магдалиновском районе, двое мужчин разрезали бронзовый памятник неизвестному воину на небольшие части, с целью сдать их на металлолом, во время чего были задержаны полицейскими.

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области.

Сообщается, что неизвестные, во время прибытия правоохранительных органов, уже грузили памятник в машину, предварительно разрезав конструкцию на части. В планах правонарушителей было сдать бронзовый памятник на металлолом.

По словам полицейских, данный памятник - часть мемориального комплекса, который размещен на братской могиле мирных жителей - жертв фашизма, а также неизвестному воину.

Правоохранители неподалеку от памятника обнаружили три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы. По гипотезе полицейских, именно данными инструментами было разрезано бронзовое сооружение.