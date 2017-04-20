Полиция закрыла дело о смерти Семенюк-Самсоненко

MIGnews.com.ua

В Главном управлении Национальной полиции Киевской области сообщили о закрытии уголовного производства, открытого по факту смерти бывшего председателя Фонда государственного имущества Валентины Семенюк-Самсоненко, пишет Укринформ .

По словам представителя ГУ НП в Киевской области Николая Жуковича, дело закрыли из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.

"Были проведены всестороннее расследование, различные экспертизы, очень много допросов, выполнено много поручений процессуального руководства, то есть прокуратуры. Мы провели большой комплекс следственных и розыскных действий, чтобы всесторонне изучить это уголовное производство. Как следствие - мы не нашли уголовного правонарушения. Это означает, что это самоубийство", - заявил Жукович.

При этом он подчеркнул, что дело закрыли в начале апреля после согласования со столичной областной прокуратурой.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 27 августа 2014 года бывший председатель ФГИУ Валентина Семенюк-Самсоненко была найдена мертвой в собственном доме в Киево-Святошинском районе Киевской области. По этому факту было открыто уголовное производство по статье 115 УКУ (преднамеренное убийство).