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Жителям Днепра необходимо подготовиться к новым снегопадам
20.04.2017 17:08

Жителям Днепра необходимо подготовиться к новым снегопадам

В пятницу, 21 апреля, в Днепре и Днепропетровской области синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, усиление ветра, а температурные показатели в дневное время не будут превышать семи градусов тепла. Данную информацию обнародовал Укргидрометцентр.

Метеорологи отмечают, что значительного ухудшения не будет: с 20 апреля циклон начал движение в сторону Кавказа. Следом за ним в Украину придет юго-западный циклон с Балкан.

Завтра в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на западе и юго-западе области обильные осадки и усиление северо-восточного ветра 15-20 м/сек. Сохранится холодная температура, ночью ожидаются заморозки до пяти градусов мороза и днем от двух до семи градусов тепла.

За последние двое суток в Днепре выпало до 30 см снега, такой масштабной непогоды в середине апреля в Днепре не было с 1902 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что в ближайшие дни, 20 и 21 апреля, непогода накроет и Одесскую область.

Теги материала: Днепр, снег, циклон, Гидрометцентр
Новости СМИ2
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