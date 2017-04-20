Жителям Днепра необходимо подготовиться к новым снегопадам

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, в Днепре и Днепропетровской области синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, усиление ветра, а температурные показатели в дневное время не будут превышать семи градусов тепла. Данную информацию обнародовал Укргидрометцентр.

Метеорологи отмечают, что значительного ухудшения не будет: с 20 апреля циклон начал движение в сторону Кавказа. Следом за ним в Украину придет юго-западный циклон с Балкан.

Завтра в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на западе и юго-западе области обильные осадки и усиление северо-восточного ветра 15-20 м/сек. Сохранится холодная температура, ночью ожидаются заморозки до пяти градусов мороза и днем от двух до семи градусов тепла.

За последние двое суток в Днепре выпало до 30 см снега, такой масштабной непогоды в середине апреля в Днепре не было с 1902 года.