ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
20.04.2017 17:02

Эксклюзив  Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу

В четверг, 20 апреля, Галицкий суд города Львова избрал меру пресечения военнослужащему Александру Чувакову, который подозревается в жестоком убийстве женщины-медика на территории Яворовского полигона, передает телеканал NewsOne.

Военнослужащему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. Обвиняемый в суде был немногословным, однако свою вину в содеянном признал и попросил, чтобы ему смягчили наказание.

Следователь и прокурор подали ходатайство в суд о направлении подозреваемого в Коммунальную психиатрическую больницу Львовской области сроком на двадцать восемь суток. Суд удовлетворил это ходатайство. Таким образом, подозреваемый в убийстве Чуваков будет находиться в психиатрической больнице для проведения психиатрической экспертизы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ночь на среду, 19 апреля, в Львовской области на территории Яворовского полигона было обнаружено тело 31-летней женщины-медика со следами насильственной смерти. По предварительной информации прокурора Львовской области Владислава Свинца, перед гибелью между убитой и 26-летним жителем Херсонской области, который ранее проходил службу в зоне АТО, возникла ссора.

Теги материала: убийство, суд, Яворивский полигон, военнослужащий
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Bellingcat обнародовала доказательства присутствия мощнейших танков РФ Т-90 на Донбассе
Важное
Bellingcat обнародовала доказательства присутствия мощнейших танков РФ Т-90 на Донбассе  Фоторепортаж  Видеорепортаж
На полигоне "Десна" контрактник разобрал патрон от пулемета: есть пострадавшие
Важное
На полигоне "Десна" контрактник разобрал патрон от пулемета: есть пострадавшие
Во Львове парень, зарезав бывшую, выбросился c седьмого этажа
Важное
Во Львове парень, зарезав бывшую, выбросился c седьмого этажа  Фоторепортаж
Стали известны подробности убийства медика на Яворовском полигоне
Важное
Стали известны подробности убийства медика на Яворовском полигоне
На Яворовском полигоне военный убил женщину
Важное
На Яворовском полигоне военный убил женщину
В США мужчина со словами "Аллах Акбар" убил трех человек
Важное
В США мужчина со словами "Аллах Акбар" убил трех человек  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Динамо" — "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
Эксклюзив  "Динамо" — "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
20.04.2017
"Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
Эксклюзив  "Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
20.04.2017
Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
Эксклюзив  Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
20.04.2017
Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
Эксклюзив  Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
20.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика