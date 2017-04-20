Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу

В четверг, 20 апреля, Галицкий суд города Львова избрал меру пресечения военнослужащему Александру Чувакову, который подозревается в жестоком убийстве женщины-медика на территории Яворовского полигона, передает телеканал NewsOne.
Военнослужащему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. Обвиняемый в суде был немногословным, однако свою вину в содеянном признал и попросил, чтобы ему смягчили наказание.
Следователь и прокурор подали ходатайство в суд о направлении подозреваемого в Коммунальную психиатрическую больницу Львовской области сроком на двадцать восемь суток. Суд удовлетворил это ходатайство. Таким образом, подозреваемый в убийстве Чуваков будет находиться в психиатрической больнице для проведения психиатрической экспертизы.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в ночь на среду, 19 апреля, в Львовской области на территории Яворовского полигона было обнаружено тело 31-летней женщины-медика со следами насильственной смерти. По предварительной информации прокурора Львовской области Владислава Свинца, перед гибелью между убитой и 26-летним жителем Херсонской области, который ранее проходил службу в зоне АТО, возникла ссора.