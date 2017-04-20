В Киеве из-за огнетушителя в больницу попали семеро гимназистов

В четверг, 20 апреля, в киевской гимназии № 107 "Введенская" произошло распыление порошка из огнетушителя, в результате чего пострадало семеро учеников, сообщает телеканал Newsone.
Инцидент произошел на первом этаже столичного учебного заведения. Шестиклассники во время активной игры зацепили огнетушитель, сорвали с него предохранитель и выдернули при этом чеку.
Стоит отметить, что во время распыления порошок попал школьникам в глаза. На место происшествия сразу прибыло две кареты скорой помощи и спасатели.
По данным ГСЧС, огнетушитель марки ВП-5 был уже использован, а порошок оставался на дне баллона.
Дети с различными травмами глаз были доставлены в Киевскую городскую клиническую офтальмологическую больницу "Центр микрохирургии глаза".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Винницкой области из школы из-за распыления перцового газа из баллончика эвакуировали более 500 школьников и учителей .