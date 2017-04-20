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Армия Египта нанесла авиаудары по позициям ИГИЛ на Синае: погибли 19 боевиков
20.04.2017 15:47

Армия Египта нанесла авиаудары по позициям ИГИЛ на Синае: погибли 19 боевиков

На Синайском полуострове военнослужащие египетской армии нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ, в результате чего погибли 19 боевиков, сообщает Reuters.

Египетские военные утверждают, что среди погибших были три главаря террористической организации, однако их имена силовики отказались назвать. При этом было отмечено, что один их погибших главарей был самым известным членом группировки, еще один - возглавлял "комитет по законам шариата", а третий заведовал допросами.

Стоит отметить, что в настоящее время в ИГИЛ никак не прокомментировали нанесение авиаударов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, разведка Европейского департамента по безопасности и информации сообщила, что сирийские и российские военные силы задержали одного из лидеров "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.

Теги материала: Египет, Синай, ИГИЛ, авиаудар, жертвы
Новости СМИ2
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