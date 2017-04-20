Крушение сухогруза "Герои Арсенала": украинец отказался от госпитализации

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, украинский моряк, единственный, кому удалось выжить во время крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе, отказался от госпитализации, передает ТАСС .

"Гражданин Украины Черненко Константин Игоревич, 1982 года рождения, от госпитализации в больнице Темрюка отказался. Уехал в Ростов с представителем посольства Украины", - говорится в сообщении.

Также есть информация, что от госпитализации в других лечебных заведениях Ростовской области он тоже отказался.

Накануне, спасенный моряк был переведен в одну из ростовских клиник по просьбе родственников.

Тела двух погибших членов экипажа, которые были найдены во время спасательной операции, находятся в морге кубанской больницы, еще одно отправлено в морг в ЦРБ Геленджика.