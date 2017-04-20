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Крушение сухогруза "Герои Арсенала": украинец отказался от госпитализации
20.04.2017 13:28

Крушение сухогруза "Герои Арсенала": украинец отказался от госпитализации

В четверг, 20 апреля, украинский моряк, единственный, кому удалось выжить во время крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе, отказался от госпитализации, передает ТАСС.

"Гражданин Украины Черненко Константин Игоревич, 1982 года рождения, от госпитализации в больнице Темрюка отказался. Уехал в Ростов с представителем посольства Украины", - говорится в сообщении.

Также есть информация, что от госпитализации в других лечебных заведениях Ростовской области он тоже отказался.

Накануне, спасенный моряк был переведен в одну из ростовских клиник по просьбе родственников.

Тела двух погибших членов экипажа, которые были найдены во время спасательной операции, находятся в морге кубанской больницы, еще одно отправлено в морг в ЦРБ Геленджика.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на 19 апреля в Черном море потерпело крушение российское судно, на борту которого находилось 12 человек. Выживший гражданин Украины рассказал подробности трагедии.

Теги материала: крушение судна, Черное море, Керченский пролив, Ростовская область
Новости СМИ2
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