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Снежная метель накрыла Одесскую область
20.04.2017 12:49

Снежная метель накрыла Одесскую область  Фоторепортаж

В ночь на четверг, 20 апреля, погода в Одессе и области значительно ухудшилась, пишет Думская.

В самой Одессе наблюдается порывы шквального ветра, идет дождь с мокрым снегом, который сразу же тает. На данный момент температура в городе приближается к 0°С, но к вечеру ожидается минус. Тем не менее, в городе из-за ухудшения погодных условий пробок не наблюдается. Школы и детские садики работают в штатном режиме, однако родителям предлагают оставлять детей дома.

На севере области ситуация с погодой не лучше. Отмечается, что в районном центре Ширяево сильно похолодало, а температура в классах достигает всего лишь 10°С. В связи с этим руководство учебных заведений приняло решение оставить школьников дома.

Настоящая зима пришла в апреле в город Подольск, бывший Котовск. Этой ночью населенный пункт накрыло толстым слоем снега.

"На севере области ожидается сильный ветер, снегопады, налипание мокрого снега, метели. На юге, в юго-западной части области и приморских районах ожидаются дожди, переходящие в смешанные осадки выше 20 мм за 12 часов. Ветер 15-20 метров в секунду приведет к заморозкам с последствиями для сельского хозяйства. Максимальное снижение температуры, до -3°С на севере и до -1°С на юге, ожидается с 20 на 21, 22 апреля погодные условия начнут улучшаться", - объяснил заместитель начальника гидрометцентра Черного и Азовского морей Игорь Невировский.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на 07:00 четверга, 20 апреля, в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях.

Теги материала: Одесса, область, погода, снег, дождь, фото
Новости СМИ2
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