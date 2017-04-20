Крушение сухогруза в Черном море: спасатели возобновили работы

MIGnews.com.ua

Утром в четверг, 20 апреля, в Керченском проливе возобновились спасательные работы на месте, где накануне потерпело крушение российское сухогрузное судно "Герои Арсенала".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Краснодарскому краю.

"Поисково-спасательные работы возобновлены сегодня в 7.00", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасательная операция на месте крушения судна в Керченском проливе в ночное время будет приостановлена.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в результате крушения сухогруза "Герои Арсенала" в водах Черного моря, из 12 членов экипажа удалось выжить только одному - гражданину Украины Константину Черненко, которого обнаружили во время спасательной операции.