Крушение сухогруза в Черном море: спасатели возобновили работы

Утром в четверг, 20 апреля, в Керченском проливе возобновились спасательные работы на месте, где накануне потерпело крушение российское сухогрузное судно "Герои Арсенала".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Краснодарскому краю.
"Поисково-спасательные работы возобновлены сегодня в 7.00", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что спасательная операция на месте крушения судна в Керченском проливе в ночное время будет приостановлена.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в результате крушения сухогруза "Герои Арсенала" в водах Черного моря, из 12 членов экипажа удалось выжить только одному - гражданину Украины Константину Черненко, которого обнаружили во время спасательной операции.
Напомним, в ночь на 19 апреля в Черном море потерпело крушение российское сухогрузное судно "Герои Арсенала". На борту находилось 12 членов экипажа, восемь из которых - граждане Украины. Во время спасательной операции удалось поднять из воды тела трех членов экипажа.