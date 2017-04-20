Непогода в Днепропетровской области: в результате падения дерева погибла женщина

MIGnews.com.ua

В результате падения дерева в Днепропетровской области из-за снегопада, погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице скончалась женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время для ликвидации последствий непогоды в Украине принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распилке поваленных деревьев в населенных пунктах.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате сильного снегопада, который обрушился на Днепр в среду, 19 апреля, стихией было повалено 2600 деревьев . По его словам, город оказался под угрозой подтопления, так как собралось очень большое количество воды.