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Непогода в Днепропетровской области: в результате падения дерева погибла женщина
20.04.2017 09:35

Непогода в Днепропетровской области: в результате падения дерева погибла женщина

В результате падения дерева в Днепропетровской области из-за снегопада, погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице скончалась женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время для ликвидации последствий непогоды в Украине принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распилке поваленных деревьев в населенных пунктах.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате сильного снегопада, который обрушился на Днепр в среду, 19 апреля, стихией было повалено 2600 деревьев. По его словам, город оказался под угрозой подтопления, так как собралось очень большое количество воды.

Кроме того, по состоянию на 7 часов утра 20 апреля в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях. 

Теги материала: Днепр, непогода, дерево, погибшие
Новости СМИ2
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