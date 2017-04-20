На полигоне "Десна" контрактник разобрал патрон от пулемета: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, в Черниговской области на полигоне "Десна" из-за неосторожного обращения с боеприпасами ранено двое военнослужащих, сообщает Українська правда .

"Во время выполнения работ по восстановлению мишенных полей, военнослужащий-контрактник нашел патрон от пулемета ДШК и решил его разобрать, в результате чего произошел взрыв и указанный военнослужащий вместе с еще одним солдатом получили телесные повреждения", - рассказали о инциденте в прокуратуре.

Стоит отметить, что один военный получил минно-взрывную травму, травматический отрыв левой кисти, а второй - осколочное ранение правой надбровной области и ссадины.

Кроме этого, по факту нарушения правил обращения с боеприпасами прокуратурой открыто уголовное производство.