Непогода в Украине: в Ужгороде вновь включили отопление

MIGnews.com.ua

Из-за сильного понижения температуры городские власти Ужгорода приняли решение продлить отопительный сезон. Такое решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета, пишет местный сайт 0312.ua .

В частности, согласно постановлению городских властей отопление вновь включено в медицинских учреждениях, школах, детских садиках, городском территориальном центре социального обслуживания. В эти заведения тепло будет подаваться до 28 апреля.

Напомним, на Закарпатье уже несколько дней наблюдается резкое похолодание и большое количество осадков.