Непогода в Украине: в Ужгороде вновь включили отопление

Из-за сильного понижения температуры городские власти Ужгорода приняли решение продлить отопительный сезон. Такое решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета, пишет местный сайт 0312.ua.
В частности, согласно постановлению городских властей отопление вновь включено в медицинских учреждениях, школах, детских садиках, городском территориальном центре социального обслуживания. В эти заведения тепло будет подаваться до 28 апреля.
Напомним, на Закарпатье уже несколько дней наблюдается резкое похолодание и большое количество осадков.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 19 апреля, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что по причине аномального похолодания и осадков виде снега, а также нарушения правил дорожного движения, за полдня погибли четверо человек.