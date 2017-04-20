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Непогода в Украине: в Ужгороде вновь включили отопление
20.04.2017 08:45

Непогода в Украине: в Ужгороде вновь включили отопление

Из-за сильного понижения температуры городские власти Ужгорода приняли решение продлить отопительный сезон. Такое решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета, пишет местный сайт 0312.ua.

В частности, согласно постановлению городских властей отопление вновь включено в медицинских учреждениях, школах, детских садиках, городском территориальном центре социального обслуживания. В эти заведения тепло будет подаваться до 28 апреля.

Напомним, на Закарпатье уже несколько дней наблюдается резкое похолодание и большое количество осадков.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 19 апреля, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что по причине аномального похолодания и осадков виде снега, а также нарушения правил дорожного движения, за полдня погибли четверо человек.

Теги материала: Ужгород, непогода, школа, садик, отопление, погода
Новости СМИ2
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