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В Турции задержаны 19 человек за организацию протестов против результатов референдума
20.04.2017 08:35

В Турции задержаны 19 человек за организацию протестов против результатов референдума

Полиция Стамбула задержала 19 человек по подозрению в организации массовых акций протеста против результатов конституционного референдума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Yeni Safak.

Правоохранители заверяют, что задержанные при помощи социальных сетей планировали организацию уличных протестов. Отмечается, что полиция намерена квалифицировать действия задержанных как "разжигание розни и вражды среди населения".

Напомним, что в воскресенье, 16 апреля, в Турции прошел референдум - люди голосовали за внесение изменений в конституцию страны, которые предусматривают расширение полномочий президента. На референдуме чуть более 51% избирателей поддержали инициативу по расширению полномочий президента.

Отменить итоги референдума потребовали представители трех турецких оппозиционных политических партий. Они заявляли, что во время референдума были нарушены нормы законодательства.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Турции противники реформы, предложенной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, за которую прошло голосование на референдуме в воскресенье, 16 апреля, вышли с протестом на улицы Позже сообщалось, что правоохранители задержали около полусотни человек, выступавших против конституционного референдума, прошедшего в стране 16 апреля. 

Вто же время в Турции Высшая избирательная комиссия решила не аннулировать результаты референдума. По полученным данным, во время заседания 10 членов комиссии поддержали решение не аннулировать итоги референдума, в то время как "за" аннуляцию выступил один человек.

Теги материала: Турция, массовые протесты, референдум, задержание
Новости СМИ2
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