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Американские спецслужбы ищут информатора WikiLeaks в своих рядах
20.04.2017 08:18

Американские спецслужбы ищут информатора WikiLeaks в своих рядах

Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований США ведут совместное расследование для разоблачения информатора ресурса WikiLeaks.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщает CBS News.

Сообщается, что американские спецслужбы намерены найти информатора, который направил WikiLeaks "тысячи документов", содержащие описание методов слежки, которые используют ФБР и ЦРУ для получения доступа к смартфонам, смарт-телевизорам и компьютерным системам.

При этом, учитывая, что материалы надежно защищены, доступ к ним был всего у "сотен людей", и сейчас следователи изучают списки подозреваемых.

Отмечается, что спецслужбы США намерены найти информатора среди сотрудников ЦРУ в связи с тем, что они имели физический доступ к секретным материалам.

Как сообщал MIGnews.com.uа, директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео заявил, что главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации осуществляет хакерские атаки на США и распространяет похищенные данных через ресурс WikiLeaks

Теги материала: США, ЦРУ, ФБР, WikiLeaks
Новости СМИ2
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