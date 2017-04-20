Американские спецслужбы ищут информатора WikiLeaks в своих рядах

Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований США ведут совместное расследование для разоблачения информатора ресурса WikiLeaks.
Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщает CBS News.
Сообщается, что американские спецслужбы намерены найти информатора, который направил WikiLeaks "тысячи документов", содержащие описание методов слежки, которые используют ФБР и ЦРУ для получения доступа к смартфонам, смарт-телевизорам и компьютерным системам.
При этом, учитывая, что материалы надежно защищены, доступ к ним был всего у "сотен людей", и сейчас следователи изучают списки подозреваемых.
Отмечается, что спецслужбы США намерены найти информатора среди сотрудников ЦРУ в связи с тем, что они имели физический доступ к секретным материалам.
Как сообщал MIGnews.com.uа, директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео заявил, что главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации осуществляет хакерские атаки на США и распространяет похищенные данных через ресурс WikiLeaks.