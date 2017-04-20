Американские спецслужбы ищут информатора WikiLeaks в своих рядах

MIGnews.com.ua

Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований США ведут совместное расследование для разоблачения информатора ресурса WikiLeaks.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщает CBS News.

Сообщается, что американские спецслужбы намерены найти информатора, который направил WikiLeaks "тысячи документов", содержащие описание методов слежки, которые используют ФБР и ЦРУ для получения доступа к смартфонам, смарт-телевизорам и компьютерным системам.

При этом, учитывая, что материалы надежно защищены, доступ к ним был всего у "сотен людей", и сейчас следователи изучают списки подозреваемых.

Отмечается, что спецслужбы США намерены найти информатора среди сотрудников ЦРУ в связи с тем, что они имели физический доступ к секретным материалам.