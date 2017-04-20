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Российские бомбардировщики снова были замечены около Аляски
20.04.2017 07:41

Российские бомбардировщики снова были замечены около Аляски

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки снова зафиксировали около берегов Аляски два российских бомбардировщика Ту-95. 

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, пролетели неподалеку от побережья Аляски.

В этот раз американские истребители на перехват не поднимались, однако был запущен самолет E-3 Sentry для оценки ситуации.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее около берегов Аляски военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки перехватили российские бомбардировщики Ту-95

Американцы отправили на перехват российских бомбардировщиков два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3. Сообщается, что самолеты ВВС США летели параллельными курсами около 12 минут, затем российские Ту-95 развернулись и направились на базу в восточной части Российской Федерации.

Теги материала: Аляска, бомбардировщики, США, Россия
Новости СМИ2
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