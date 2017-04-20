Российские бомбардировщики снова были замечены около Аляски

MIGnews.com.ua

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки снова зафиксировали около берегов Аляски два российских бомбардировщика Ту-95.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американских чиновников.



Отмечается, что бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, пролетели неподалеку от побережья Аляски.

В этот раз американские истребители на перехват не поднимались, однако был запущен самолет E-3 Sentry для оценки ситуации.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее около берегов Аляски военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки перехватили российские бомбардировщики Ту-95 .

Американцы отправили на перехват российских бомбардировщиков два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3. Сообщается, что самолеты ВВС США летели параллельными курсами около 12 минут, затем российские Ту-95 развернулись и направились на базу в восточной части Российской Федерации.