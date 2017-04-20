Штаб АТО: Боевики продолжают вести обстрелы по всем направлениям

MIGnews.com.ua

По состоянию на 6:00 четверга, 20 апреля, незаконные вооруженные формирования 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Несмотря на режим тишины, российско-оккупационные войска не прекращают вооруженные провокации против сил АТО. За минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении боевики стреляли по Красногоровке из минометов калибра 82 мм. Украинские позиции в районе Водяного враг обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов. Кроме того, украинские военные под Широкино попали под огонь из вооружения БМП. Также оккупанты обстреливали опорны пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово из стрелкового оружия.

В Донецкой области украинские позиции в районе Каменки и Авдеевки противник обстреляли из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. В то же время гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по украинским военным под Луганским и Верхнеторецким.

В Луганской области огонь велся из крупнокалиберных пулеметов по позициям под Крымским.

"Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали. За минувшие сутки один украинский воин получил ранения", - сообщают в штабе.