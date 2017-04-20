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В ходе акций протеста в Венесуэле произошла стрельба: погибли студенты
20.04.2017 07:07

В ходе акций протеста в Венесуэле произошла стрельба: погибли студенты  Фоторепортаж

В среду, 19 апреля, в ходе акции протеста в Венесуэле противников президента страны Николаса Мадуро произошли столкновения между активистами, которые закончились стрельбой. 

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что столкновения в ходе акций протеста в Каракасе происходят между противниками и сторонниками Мадуро.

В результате столкновения погибли двое студентов.

По словам свидетелей и членов семьи одного из погибших, 18-летний студент Карлос Морено шел на игру в футбол и не планировал принимать участие в демонстрации, когда сторонники президента подошли к толпе оппозиции и открыли по ней огонь.

Позже еще одну студентку университета Паолу Рамирез застрелили около границы с Колумбией мужчины, преследовавшие ее и ее парня.

"Мы были на мотоцикле, и они следовали за нами, стреляя", - рассказал парень погибшей.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 10 апреля, в Венесуэле марш, организованный местной оппозицией, закончился столкновениями с полицией, в результате чего пострадали около 200 человек. Стоит отметить, что на митинге в Каракасе венесуэльцы требовали отставки президента Николаса Мадуро, а также выступали против решения суда разрешить президенту действовать фактически в обход парламента.

Теги материала: Венесуэла, стрельба, погибли
Новости СМИ2
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