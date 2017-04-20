В ходе акций протеста в Венесуэле произошла стрельба: погибли студенты

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в ходе акции протеста в Венесуэле противников президента страны Николаса Мадуро произошли столкновения между активистами, которые закончились стрельбой.

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что столкновения в ходе акций протеста в Каракасе происходят между противниками и сторонниками Мадуро.

В результате столкновения погибли двое студентов.

По словам свидетелей и членов семьи одного из погибших, 18-летний студент Карлос Морено шел на игру в футбол и не планировал принимать участие в демонстрации, когда сторонники президента подошли к толпе оппозиции и открыли по ней огонь.

Позже еще одну студентку университета Паолу Рамирез застрелили около границы с Колумбией мужчины, преследовавшие ее и ее парня.

"Мы были на мотоцикле, и они следовали за нами, стреляя", - рассказал парень погибшей.