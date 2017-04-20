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В центре Афин взорвалась бомба: полиция оцепила район происшествия
Фото: twitter/BNAlertsHQ
20.04.2017 00:24

В центре Афин взорвалась бомба: полиция оцепила район происшествия  Фоторепортаж

В Афинах поздно вечером в среду, 19 апреля, прогремел взрыв в отделении одного из банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.

Отмечается, что взрыв произошел на улице Сантароза. В редакцию одного из местных новостных сайтов позвонил неизвестный и сообщил о заложенной бомбе у отделения банка, которая должна сработать через 35 минут.

Сотрудники полиции прибыли на предполагаемое место закладки взрывчатки, где обнаружили сумку у входа в банк. Полиции удалось в сжатые сроки перекрыть движение автомобилей и пешеходов по улицам, примыкающим к зданию. При этом в названное время произошел взрыв.

По предварительной информации, взрывной волной зацепило банк и окружающие здания. О наличии пострадавших среди жителей города не сообщается.

В данный момент на месте взрыва работают эксперты.

Фото: @BNAlertsHQ

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 19 апреля, в Вишневом, который расположен рядом с Киевом, случилось возгорание, вследствие которого пострадал человек.

Теги материала: Афины, взрыв, бомба
Новости СМИ2
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