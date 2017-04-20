В Одессе разоблачен конвертцентр, через который "отмыли" более 100 млн грн

В Одессе был разоблачен конвертационный центр, через который "отмывались" средства местных коммерческих структур.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Установлено, что организаторы центра обслуживали 30 предприятий, занимающихся импортом-экспортом товаров. Злоумышленники способствовали переводу и обналичиванию средст клиентов и уклоняению от уплаты налогов.
Сообщается, что незаконная работа конвертцентра нанесла госбюджету ущерб в размере более 100 миллионов гривен.
Правоохранители информируют, что в ходе обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов дела были найдены более 30 печатей фиктивных предприятий.
Кроме того, была изъята платежная и бухгалтерская документация, подтверждающая проведение финансовых сделок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал MIGnews.com.uа, правоохранительные органы ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 430 миллионов гривен. Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников конвертцентра изъято, в частности, наличных в эквиваленте более 3,7 миллионов гривен, более 13,6 тонны угля стоимостью более 47,8 млн гривен.