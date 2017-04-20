ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Одессе разоблачен конвертцентр, через который "отмыли" более 100 млн грн
20.04.2017 06:38

В Одессе разоблачен конвертцентр, через который "отмыли" более 100 млн грн  Фоторепортаж

В Одессе был разоблачен конвертационный центр, через который "отмывались" средства местных коммерческих структур.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Установлено, что организаторы центра обслуживали 30 предприятий, занимающихся импортом-экспортом товаров. Злоумышленники способствовали переводу и обналичиванию средст клиентов и уклоняению от уплаты налогов. 

Сообщается, что незаконная работа конвертцентра нанесла госбюджету ущерб в размере более 100 миллионов гривен. 

Правоохранители информируют, что в ходе обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов дела были найдены более 30 печатей фиктивных предприятий.

Кроме того, была изъята платежная и бухгалтерская документация, подтверждающая проведение финансовых сделок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал MIGnews.com.uа, правоохранительные органы ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 430 миллионов гривен. Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников конвертцентра изъято, в частности, наличных в эквиваленте более 3,7 миллионов гривен, более 13,6 тонны угля стоимостью более 47,8 млн гривен.

Теги материала: СБУ, Одесса, конвертационный центр
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Запорожье работники завода пытались похитить комплектующие к самолетам
Важное
В Запорожье работники завода пытались похитить комплектующие к самолетам
В Киеве разоблачили типографию, изготавливающую фальшивые документы для боевиков Донбасса
Важное
В Киеве разоблачили типографию, изготавливающую фальшивые документы для боевиков Донбасса  Фоторепортаж
В одесском аэропорту задержали итальянца, разыскиваемого Интерполом
Важное
В одесском аэропорту задержали итальянца, разыскиваемого Интерполом  Видеорепортаж
В Одессе злоумышленники отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен
Важное
В Одессе злоумышленники отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен
В Одессе задержали водителя маршрутки, употреблявшего наркотики
Важное
В Одессе задержали водителя маршрутки, употреблявшего наркотики  Фоторепортаж
На Донбассе СБУ нашла три тайника с гранатометами, гранатами и боеприпасами
Важное
На Донбассе СБУ нашла три тайника с гранатометами, гранатами и боеприпасами  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад
Эксклюзив  Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад  Видеорепортаж
19.04.2017
Рабинович: Если Гонтарева сбежит из Украины – значит она в сделке с правоохранителями
Эксклюзив  Рабинович: Если Гонтарева сбежит из Украины – значит она в сделке с правоохранителями  Видеорепортаж
19.04.2017
Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
Эксклюзив  Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
19.04.2017
Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
Эксклюзив  Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
19.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика