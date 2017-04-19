На нефтебазе возле Киева произошел взрыв

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в Вишневом, который расположен рядом с Киевом, случилось возгорание, вследствие которого пострадал человек.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в столице.

"На нефтебазе имела место вспышка. Один сотрудник получил ранения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в результате происшествия пострадал заправщик - сотрудник нефтебазы, у него обожжены руки, сейчас он находится в больнице, в момент взрыва мужчина находился сверху на цистерне. В ДСНС заявили, что возгорание не привело к последующему пожару.

Полиция начала уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Стоит отметить, что журналистов на территорию нефтебазы не пустили.