ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
На нефтебазе возле Киева произошел взрыв
19.04.2017 21:51

На нефтебазе возле Киева произошел взрыв

В среду, 19 апреля, в Вишневом, который расположен рядом с Киевом, случилось возгорание, вследствие которого пострадал человек.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных  ситуаций в столице.

"На нефтебазе имела место вспышка. Один сотрудник получил ранения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в результате происшествия пострадал заправщик - сотрудник нефтебазы, у него обожжены руки, сейчас он находится в больнице, в момент взрыва мужчина находился сверху на цистерне. В ДСНС заявили, что возгорание не привело к последующему пожару.

Полиция начала уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Стоит отметить, что журналистов на территорию нефтебазы не пустили.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве произошел пожар в складском здании на территории одного из заводов, расположенного на улице Стройиндустрии, 7. 

Теги материала: взрыв, пожар, Киев, ожоги, Нефтебаза
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Киевские полицейские обнаружили в квартире застреленную пару
Важное
Киевские полицейские обнаружили в квартире застреленную пару  Видеорепортаж
В Киеве ликвидирована схема уклонения от налогов на почти 24,5 млн грн
Важное
В Киеве ликвидирована схема уклонения от налогов на почти 24,5 млн грн
Взрыв в Балаклее: пиротехники полностью очистили территорию от взрывоопасных предметов
Важное
Взрыв в Балаклее: пиротехники полностью очистили территорию от взрывоопасных предметов
Лондонская полиция рассказала о веществе, из-за которого 12 человек получили ожоги
Важное
Лондонская полиция рассказала о веществе, из-за которого 12 человек получили ожоги
В Киеве автобус влетел в маршрутку: есть пострадавшие
Важное
В Киеве автобус влетел в маршрутку: есть пострадавшие  Фоторепортаж
В "Борисполе" задержали россиянку, разыскиваемую Интерполом
Важное
В "Борисполе" задержали россиянку, разыскиваемую Интерполом  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Рабинович: Если Гонтарева сбежит с Украины – значит она в сделке с правоохранителями
Эксклюзив  Рабинович: Если Гонтарева сбежит с Украины – значит она в сделке с правоохранителями  Видеорепортаж
19.04.2017
Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
Эксклюзив  Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
19.04.2017
Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
Эксклюзив  Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
19.04.2017
Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
Эксклюзив  Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
19.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика