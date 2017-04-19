Во Львове парень, зарезав бывшую, выбросился c седьмого этажа

MIGnews.com.ua

Утром в среду, 19 апреля, в одном из львовских бывших семейных общежитий молодой человек убил свою бывшую девушку, после чего выбросился из окна седьмого этажа. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции.

"Около 10:30 поступило сообщение в полицию. На лестничной клетке возник конфликт между парнем и девушкой. Они раньше были знакомы, встречались. Но около полугода назад они разошлись, уже не поддерживали отношений. Он сегодня пришел к ней в гости, вызвал по телефону. Она вышла в общий коридор, начали разговаривать и между ними произошла ссора", - сообщили представители полиции.

Также правоохранительным органам удалось установить, что конфликт произошел между 21-летним львовянином и 22-летней львовянкой, парень трижды ударил девушку ножом в область груди и живота. После чего он выбил окно на седьмом этаже и спрыгнул вниз.

Сообщается, что в результате полученных ранений девушка скончалась месте. Парень же упал на козырек над подъездом, его в тяжелом состоянии скорая помощь доставила в одну из больниц города.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.