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В Черкасской области перевернулась цистерна с аммиачной водой
19.04.2017 19:58

В Черкасской области перевернулась цистерна с аммиачной водой

В среду, 19 апреля, в Черкасской области на трассе "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань" произошло ДТП, в результате которого опрокинулся грузовой автомобиль, перевозивший аммиачную воду. Об инциденте рассказал пресс-секретарь начальника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черкасской области Константин Проценко на персональной странице в Facebook.

"19 апреля в 13:15 на линию экстренной связи "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого на трассе "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань" в районе села Станиславчик произошел разлив аммиачной воды", - написал Проценко.

Согласно данным ГСЧС, грузовой автомобиль "КАМАЗ" двигался в направлении Умани и перевозил на прицепе 10 тонн аммиачной воды.

"На 92 км автодороги за 1,5 км от села Станиславчик Шполянского район, водитель тягача не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа. От удара о землю, цистерна сорвалась с креплений, потеряла герметичность и из нее началась утечка 20% раствора аммиачной воды", - говорится в сообщении.

Для предотвращения отправления, спасатели, прибывшие на место инцидента, работали в защитных костюмах и аппаратах на сжатом воздухе.

"Применив специальные стволы, спасатели в течение 30 минут смыли аммиачную воду с автодороги и растворили ее до безопасной концентрации. Впоследствии, с помощью техники районной мобильной группы гражданской защиты, цистерна автокраном была поднята из кювета и установлена на прицеп", - рассказал представитель ГСЧС.

Проценко подчеркнул, что угрозы для окружающей среды и для ближайших населенных пунктов - нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 18 апреля, группа из 30 неизвестных предприняла попытку вооруженного захвата здания Черкасского облэнерго. Прибывшие на место сотрудники Нацполиции провели переговоры с членами группировки.

Теги материала: Черкассы, ДТП, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, аммиак
Новости СМИ2
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