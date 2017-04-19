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Киевские полицейские обнаружили в квартире застреленную пару
19.04.2017 19:08

Киевские полицейские обнаружили в квартире застреленную пару  Видеорепортаж

В среду, 19 апреля, сотрудники полиции обнаружили в киевской квартире супругов с огнестрельными ранениями головы, продолжаются выяснения обстоятельств происшествия.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-служба полиции города Киева.

“Ночью в Днепровское управление полиции поступило сообщение, что на кухне в квартире находятся мертвыми 53-летняя хозяйка дома и ее 52-летний гражданский муж”, - сообщили в пресс-службе.

После того, как следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, полицейским удалось выяснить, что обратился к правоохранительным органам сын потерпевшей женщины, который, вернувшись домой, обнаружил мать и отчима ранеными в области висков. Полицейские в квартире на проспекте Мира выявили пистолет "ПМ" калибра 9 мм и стреляные гильзы. По гипотезе правоохранителей, мужчина сначала выстрелил в весок своей гражданской жене, после чего застрелил себя.

Тела убитых направлены на экспертизу, по ее итогам полицейские смогут узнать причины смерти. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция продолжает расследование.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, 17 апреля, около 17:00 в воинской части Васильковского гарнизона погиб один из бойцов, который получил смертельное огнестрельное ранение во время выполнения служебных обязанностей.

Теги материала: Национальная полиция, Киев, Стрельба, супруги, смерть
Новости СМИ2
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