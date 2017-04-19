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Выживший украинец раскрыл подробности крушения сухогруза в Черном море
19.04.2017 19:04

Выживший украинец раскрыл подробности крушения сухогруза в Черном море

В результате крушения сухогруза "Герои Арсенала" в водах Черного моря, из 12 членов экипажа удалось выжить только одному - гражданину Украины Константину Черненко, которого обнаружили во время спасательной операции, передает "Российская газета".

"Спасатели подняли пострадавшего на борт в состоянии сильного переохлаждения, сейчас его состояние удовлетворительное. По словам этого моряка, на судне он работал мотористом. Он рассказал, что по сигналу SOS все члены экипажа собрались на мостике корабля, на всех были одеты гидрокостюмы. После крушения судна спасались на шлюпках и плотах", - говорится в сообщении.

Согласно информации, крушение судна произошло в 14 милях южнее Керченского пролива, где моряки хотели переждать сильный шторм и бросили якорь.

"Сняться с якорной стоянки сухогруз не сумел из-за большой волны, натянувшей якорную цепь и расколовшей корабль. Это случилось около 3 часов 30 минут: точное время известно по сигналу SOS, поступившему с борта судна", - добавили в издании.

Пока что не установлено, было ли ошибочным решение судна выходить в море до окончания шторма. Правоохранители воздерживаются от разглашения причин катастрофы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на 19 апреля в Черном море потерпел крушение российское сухогрузное судно "Герои Арсенала". На борту находилось 12 членов экипажа, восемь из которых - граждане Украине. Во время спасательной операции удалось поднять из воды тела трех членов экипажа.

Теги материала: Черное море, крушение судна, шторм, моряк
Новости СМИ2
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