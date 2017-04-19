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Штаб АТО сообщает о стабилизации ситуации на Донбассе
19.04.2017 18:53

Штаб АТО сообщает о стабилизации ситуации на Донбассе

В среду, 19 апреля, представители незаконных вооруженных формирований осуществили 8 обстрелов украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На приморском направлении противник применил 82-мм минометы вблизи Красногоровки. Вблизи Водяного стреляли из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В Павлополе боевики применили автоматические гранатометы, а в Широкино - БМП и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на донецком направлении стреляли возле Луганского из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Украинские военные, несмотря на провокации противника, строго придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали", - подчеркнули в штабе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по состоянию на 06:00 среды, 19 апреля, незаконные вооруженные формирования 35 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Теги материала: АТО, Донбасс, обстрелы, боевики, украинские военные
Новости СМИ2
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