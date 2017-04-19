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В Азовском море браконьеры выловили рыбы на 2,4 млн грн
19.04.2017 18:05

В Азовском море браконьеры выловили рыбы на 2,4 млн грн

Оперативные сотрудники сотрудники Азово-Черноморского регионального управления и пограничники от отдела “Геническ” обнаружили на борту рыболовецкого судна незаконно выловленную рыбу, стоимость которой оценивается в 2,4 миллиона гривен, передает пресс-центр Бердянского пограничного отряда.

Инцидент произошел накануне, 18 апреля. Когда пограничники производили осмотр судна, вернувшегося с промысла из акватории Азовского моря, они обнаружили орудия лова типа "драга" и значительное количество рыбы бычка.

Представители Генического территориального отдела рыбоохраны заключили, что большая часть рыбы, около 80%, не подлежит промыслу.

"В целом судокоманда осуществила вылов более 21 тонны рыбы бычка на общую сумму ущерба 2,4 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

В Национальную полицию было направлено сообщение об обнаружении уголовного преступления по признакам части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".

Как сообщал MIGnews.com.ua, ночью 19 апреля в акватории Черного моря в районе Керченской переправы потерпел крушение сухогруз Российской Федерации "Герои Арсенала", с 12 членами экипажа на борту, 8 из которых - граждане Украины.

Теги материала: Азовское море, браконьерство, улов, ущерб, закон, пограничики
Новости СМИ2
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