В Азовском море браконьеры выловили рыбы на 2,4 млн грн

MIGnews.com.ua

Оперативные сотрудники сотрудники Азово-Черноморского регионального управления и пограничники от отдела “Геническ” обнаружили на борту рыболовецкого судна незаконно выловленную рыбу, стоимость которой оценивается в 2,4 миллиона гривен, передает пресс-центр Бердянского пограничного отряда.

Инцидент произошел накануне, 18 апреля. Когда пограничники производили осмотр судна, вернувшегося с промысла из акватории Азовского моря, они обнаружили орудия лова типа "драга" и значительное количество рыбы бычка.

Представители Генического территориального отдела рыбоохраны заключили, что большая часть рыбы, около 80%, не подлежит промыслу.

"В целом судокоманда осуществила вылов более 21 тонны рыбы бычка на общую сумму ущерба 2,4 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

В Национальную полицию было направлено сообщение об обнаружении уголовного преступления по признакам части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".