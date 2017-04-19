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В Запорожье работники завода пытались похитить комплектующие к самолетам
19.04.2017 17:04

В Запорожье работники завода пытались похитить комплектующие к самолетам

В Запорожье сотрудники Службы безопасности и полицейские пресекли попытку хищения комплектующих военного назначения на авиационном предприятии. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, организатором махинации является местный предприниматель, который сотрудничал с промышленными предприятиями Запорожья.

"Бизнесмен договорился с двумя работниками предприятия "вынести" с территории завода комплектующие к авиационным двигателям военного назначения. Предварительно он выяснил, что на приобретение деталей есть заказчики из других стран, в том числе и России, и установил с ними контакт", - рассказали в СБУ.

Стоит отметить, что задержание было произведено близ предприятия во время передачи похищенного имущества организатору.

В спецслужбе подчеркнули, что уголовное производство открыто по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Национальной полиции провели задержание членов преступной группировки, которые систематически расхищали грузы, поступающие в порты Одесской области из разных регионов Украины для дальнейшего экспорта.

Теги материала: Запорожье, СБУ, хищение, завод, комплектующие, самолеты
Новости СМИ2
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