В Запорожье работники завода пытались похитить комплектующие к самолетам

В Запорожье сотрудники Службы безопасности и полицейские пресекли попытку хищения комплектующих военного назначения на авиационном предприятии. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, организатором махинации является местный предприниматель, который сотрудничал с промышленными предприятиями Запорожья.
"Бизнесмен договорился с двумя работниками предприятия "вынести" с территории завода комплектующие к авиационным двигателям военного назначения. Предварительно он выяснил, что на приобретение деталей есть заказчики из других стран, в том числе и России, и установил с ними контакт", - рассказали в СБУ.
Стоит отметить, что задержание было произведено близ предприятия во время передачи похищенного имущества организатору.
В спецслужбе подчеркнули, что уголовное производство открыто по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Национальной полиции провели задержание членов преступной группировки, которые систематически расхищали грузы, поступающие в порты Одесской области из разных регионов Украины для дальнейшего экспорта.