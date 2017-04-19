В Запорожье работники завода пытались похитить комплектующие к самолетам

MIGnews.com.ua

В Запорожье сотрудники Службы безопасности и полицейские пресекли попытку хищения комплектующих военного назначения на авиационном предприятии. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, организатором махинации является местный предприниматель, который сотрудничал с промышленными предприятиями Запорожья.

"Бизнесмен договорился с двумя работниками предприятия "вынести" с территории завода комплектующие к авиационным двигателям военного назначения. Предварительно он выяснил, что на приобретение деталей есть заказчики из других стран, в том числе и России, и установил с ними контакт", - рассказали в СБУ.

Стоит отметить, что задержание было произведено близ предприятия во время передачи похищенного имущества организатору.

В спецслужбе подчеркнули, что уголовное производство открыто по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.