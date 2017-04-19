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В Киеве разоблачили типографию, изготавливающую фальшивые документы для боевиков Донбасса
19.04.2017 16:56

В Киеве разоблачили типографию, изготавливающую фальшивые документы для боевиков Донбасса  Фоторепортаж

В среду, 19 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную деятельность подпольной типографии, которая занималась изготовлением фальшивых документов украинского, российского и советского образцов для боевиков.

Данная информация обнародована пресс-центром СБУ на официальном сайте.

"В течение двух последних лет злоумышленники обеспечивали членов террористической организации "ДНР/ЛНР" и представителей российских спецслужб поддельными документами об образовании, удостоверениями на право управления транспортными средствами, свидетельствами на право собственности на авто, паспортами, видами на жительство и тому подобное", - сообщает пресс-центр.

В ходе санкционированного обыска были найдены поддельные дипломы о высшем образовании для членов бандформирования "МГБ ДНР" Валерия Камынина по прозвищу Док и Александра Галани - Майор, а также одного из главарей банды "Призрак" Леонида Ковалева по кличке Борец. Все вышеуказанные лица находятся в розыске как члены террористической организации.

Также украинским контрразведчикам удалось изъять большое количество официальных бланков для изготовления аттестатов и дипломов о высшем образовании по разным специальностям украинского, российского и советского образцов, свидетельства о рождении и браке, поддельных паспортов, водительских и служебных удостоверений, печатей и клише.

Помимо этого правоохранители изъяли технику и оборудование для подделки документов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, СБУ готовится к предотвращению провокаций, которые российские спецслужбы планируют провести в первой половине мая текущего года с целью разжигания межнациональной вражды.

Теги материала: фото, СБУ, ДНР, документы, обыск, Добасс
Новости СМИ2
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