Стали известны подробности убийства медика на Яворовском полигоне

MIGnews.com.ua

Военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец сообщил, что инцидент на Яворовском полигоне произошел после распития алкогольных напитков, пишет Zaxid.net .

По словам прокурора, военнослужащие приехали на полигон из Одесской области для участия в боевых слаживаниях. В вечер убийства они праздновали помолвку подозреваемого в убийстве мужчины с военным психологом.

"Конфликт между военнослужащими и военным фельдшером произошел около 02:00. Мужчина убил фельдшера, нанеся ей ножевые ранения и перерезав горло", - говорится в сообщении.

При этом Савинец подчеркнул, что будущая супруга подозреваемого присутствовала при сцене убийства.

"Тело было сброшено в яму для отходов. После этого мужчина упаковал свои вещи, очевидно он намеревался убежать. Но передумал и сообщил своему командиру о том, что произошло. Его задержали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство)", - рассказал прокурор.

Стоит отметить, что все трое участников конфликта ранее несли службу на Донбассе в зоне антитеррористической операции. Подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.