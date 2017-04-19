Стали известны подробности убийства медика на Яворовском полигоне

Военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец сообщил, что инцидент на Яворовском полигоне произошел после распития алкогольных напитков, пишет Zaxid.net.
По словам прокурора, военнослужащие приехали на полигон из Одесской области для участия в боевых слаживаниях. В вечер убийства они праздновали помолвку подозреваемого в убийстве мужчины с военным психологом.
"Конфликт между военнослужащими и военным фельдшером произошел около 02:00. Мужчина убил фельдшера, нанеся ей ножевые ранения и перерезав горло", - говорится в сообщении.
При этом Савинец подчеркнул, что будущая супруга подозреваемого присутствовала при сцене убийства.
"Тело было сброшено в яму для отходов. После этого мужчина упаковал свои вещи, очевидно он намеревался убежать. Но передумал и сообщил своему командиру о том, что произошло. Его задержали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство)", - рассказал прокурор.
Стоит отметить, что все трое участников конфликта ранее несли службу на Донбассе в зоне антитеррористической операции. Подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 18 апреля, во Львовской области на территории Яворовского полигона военнослужащий убил медика.