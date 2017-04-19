В Индии в горах автобус провалился в ущелье с дороги, 44 человека погибли

В среду, 19 апреля, в северной части Индии с горной дороги высотой 200 метров сорвался пассажирский автобус и свалился в ущелье, насчитывается уже 44 жертвы, передает УНН.
Отмечается, что из всех участников аварии выжили только двое, происшествие случилось на реке Тонс. Правоохранительные органы и спасатели занимаются выяснением причин дорожно-транспортного происшествия. На месте аварии пребывают врачи и спасательные отряды.
Правоохранители подчеркивают, что главные причины частых ДТП в Индии - плохое состояние дорог в стране, и то, что водители пассажирских автобусов берут в салон больше людей, чем предусмотрено транспортом.
Как сообщал MIGnews.com.ua , в Ивано-Франковской области в результате столкновения автобуса и автомобиля погибли четыре человека, 10 человек госпитализированы с серьезными травмами.