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В Индии в горах автобус провалился в ущелье с дороги, 44 человека погибли
19.04.2017 15:49

В Индии в горах автобус провалился в ущелье с дороги, 44 человека погибли  Фоторепортаж

В среду, 19 апреля, в северной части Индии с горной дороги высотой 200 метров сорвался пассажирский автобус и свалился  в ущелье, насчитывается уже 44 жертвы, передает УНН.

Отмечается, что из всех участников аварии выжили только двое, происшествие случилось на реке Тонс. Правоохранительные органы и спасатели занимаются выяснением причин дорожно-транспортного происшествия. На месте аварии пребывают врачи и спасательные отряды.

Правоохранители подчеркивают, что главные причины частых ДТП в Индии - плохое состояние дорог в стране, и то, что водители пассажирских автобусов берут в салон больше людей, чем предусмотрено транспортом.

Как сообщал MIGnews.com.ua , в Ивано-Франковской области в результате столкновения автобуса и автомобиля погибли четыре человека, 10 человек госпитализированы с серьезными травмами.  

Теги материала: авария, ДТП, Индия, жертвы, смерть
Новости СМИ2
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