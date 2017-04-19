В Индии в горах автобус провалился в ущелье с дороги, 44 человека погибли

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В среду, 19 апреля, в северной части Индии с горной дороги высотой 200 метров сорвался пассажирский автобус и свалился в ущелье, насчитывается уже 44 жертвы, передает УНН .

Отмечается, что из всех участников аварии выжили только двое, происшествие случилось на реке Тонс. Правоохранительные органы и спасатели занимаются выяснением причин дорожно-транспортного происшествия. На месте аварии пребывают врачи и спасательные отряды.

Правоохранители подчеркивают, что главные причины частых ДТП в Индии - плохое состояние дорог в стране, и то, что водители пассажирских автобусов берут в салон больше людей, чем предусмотрено транспортом.