Непогода в Украине забрала жизни четырех человек

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что по причине аномального похолодания и осадков виде снега, а также нарушения правил дорожного движения, за полдня погибли четверо человек. Об этом министр написал на персональной странице в Facebook.

"Еще больше людей травмировано", - написал он.

Омелян призвал граждан без особой необходимости не совершать поездки в те регионы, где выпал снег. "Особенно, если ваше авто уже на летних колесах", – добавил министр.

Министерство инфраструктуры обратилось к водителям с просьбой быть предельно осторожными во время вождения, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также, по возможности, ограничить передвижения.