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Непогода в Украине забрала жизни четырех человек
19.04.2017 15:34

Непогода в Украине забрала жизни четырех человек

В среду, 19 апреля, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что по причине аномального похолодания и осадков виде снега, а также нарушения правил дорожного движения, за полдня погибли четверо человек. Об этом министр написал на персональной странице в Facebook.

"Еще больше людей травмировано", - написал он.

Омелян призвал граждан без особой необходимости не совершать поездки в те регионы, где выпал снег. "Особенно, если ваше авто уже на летних колесах", – добавил министр.

Министерство инфраструктуры обратилось к водителям с просьбой быть предельно осторожными во время вождения, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также, по возможности, ограничить передвижения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 19 апреля Днепр завалило снегом, в результате чего в городе образовался транспортный коллапс: движение общественного транспорта затруднено, в городе наблюдается большое количество ДТП.

Теги материала: снегопад, Днепр, ДТП, Владимир Омелян
Новости СМИ2
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