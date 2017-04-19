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На Яворовском полигоне военный убил женщину
19.04.2017 14:55

На Яворовском полигоне военный убил женщину

Во вторник, 18 апреля, во Львовской области на территории Яворовского полигона военный убил медика, сообщает УНИАН.

По данным источника, ночью в палаточном городке на территории полигона между двумя военнослужащими-контрактниками возникла словесная перепалка, в результате которой 26-летный мужчина нанес 31-летней женщине несколько смертельных ножевых ранений в область грудной клетки и шеи.

Стоит отметить, что тело погибшей военный выбросил в выгребную яму, его обнаружили только через несколько часов. Также были установлены все обстоятельства произошедшего убийства.

По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность между военнослужащими. Кроме этого, и нападавший и жертва были жителями Херсонской области.

В настоящее время на месте продолжаются следственные действия, работают соответствующие службы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на Житомирском полигоне от взрыва боевой гранаты погиб военный.

Теги материала: военнослужащие, убийство, Яворивский полигон, медик, женщина
Новости СМИ2
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