На Яворовском полигоне военный убил женщину

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, во Львовской области на территории Яворовского полигона военный убил медика, сообщает УНИАН .

По данным источника, ночью в палаточном городке на территории полигона между двумя военнослужащими-контрактниками возникла словесная перепалка, в результате которой 26-летный мужчина нанес 31-летней женщине несколько смертельных ножевых ранений в область грудной клетки и шеи.

Стоит отметить, что тело погибшей военный выбросил в выгребную яму, его обнаружили только через несколько часов. Также были установлены все обстоятельства произошедшего убийства.

По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность между военнослужащими. Кроме этого, и нападавший и жертва были жителями Херсонской области.

В настоящее время на месте продолжаются следственные действия, работают соответствующие службы.