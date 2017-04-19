На Яворовском полигоне военный убил женщину

Во вторник, 18 апреля, во Львовской области на территории Яворовского полигона военный убил медика, сообщает УНИАН.
По данным источника, ночью в палаточном городке на территории полигона между двумя военнослужащими-контрактниками возникла словесная перепалка, в результате которой 26-летный мужчина нанес 31-летней женщине несколько смертельных ножевых ранений в область грудной клетки и шеи.
Стоит отметить, что тело погибшей военный выбросил в выгребную яму, его обнаружили только через несколько часов. Также были установлены все обстоятельства произошедшего убийства.
По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность между военнослужащими. Кроме этого, и нападавший и жертва были жителями Херсонской области.
В настоящее время на месте продолжаются следственные действия, работают соответствующие службы.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на Житомирском полигоне от взрыва боевой гранаты погиб военный.