Луценко: Во Львове на взятке в 40 тысяч гривен погорел замруководителя аэропорта

MIGnews.com.ua

Сотрудники прокуратуры вместе со Службой безопасности Украины провели задержание заместителя генерального директора по вопросам эксплуатации государственного предприятия "Международный аэропорт Львов имени Данила Галицкого" Романа Зазуляка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, Зазуляк был задержан сотрудниками правоохранительных органов за требование взятки в размере 40 000 гривен. Эти деньги он хотел получить за подписание актов выполненных работ по ремонту здания аэропорта.