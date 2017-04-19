Луценко: Во Львове на взятке в 40 тысяч гривен погорел замруководителя аэропорта

Сотрудники прокуратуры вместе со Службой безопасности Украины провели задержание заместителя генерального директора по вопросам эксплуатации государственного предприятия "Международный аэропорт Львов имени Данила Галицкого" Романа Зазуляка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, Зазуляк был задержан сотрудниками правоохранительных органов за требование взятки в размере 40 000 гривен. Эти деньги он хотел получить за подписание актов выполненных работ по ремонту здания аэропорта.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Генпрокуратуры совместно со Службой безопасности Украины, Департаментом защиты экономики и Внутренней безопасности Нацполиции задокументировали факт вымогательства 120 тысяч долларов начальником одного из отделов структурного подразделения Национальной полиции.