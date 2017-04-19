Крушение сухогруза в Черном море: из воды подняты тела трех членов экипажа

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в Черном море на месте крушения сухогруза "Герои Арсенала" спасатели подняли из воды тела трех членов экипажа. Об этом сообщил источник в экстренных службах РФ, пишет РИА Новости .

"На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший", - сказал он.

По его словам, на всех погибших были надеты оранжевые спасательные жилеты. При этом обнаружение двух членов экипажа подтвердили "власти" Крыма.

На данный момент к поиску пропавших при крушении судна привлечены почти 200 человеку и 28 единиц спецтехники, в том числе и два вертолета - Ми-8 и Ка-32.

Кроме этого в администрации Краснодарского края заявили, что опасаются разлива 30 тонн нефтепродуктов, которые находились на "Героях Арсенала". В экстренных службах подтверждают, что на месте трагедии наблюдается загрязнение моря. В связи с этим было принято решение об установлении в этом районе боновых заграждений, чтобы топливо не расходилось дальше.