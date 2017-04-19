ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Крушение сухогруза в Черном море: из воды подняты тела трех членов экипажа
19.04.2017 14:36

Крушение сухогруза в Черном море: из воды подняты тела трех членов экипажа

В среду, 19 апреля, в Черном море на месте крушения сухогруза "Герои Арсенала" спасатели подняли из воды тела трех членов экипажа. Об этом сообщил источник в экстренных службах РФ, пишет РИА Новости.

"На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший", - сказал он.

По его словам, на всех погибших были надеты оранжевые спасательные жилеты. При этом обнаружение двух членов экипажа подтвердили "власти" Крыма.

На данный момент к поиску пропавших при крушении судна привлечены почти 200 человеку и 28 единиц спецтехники, в том числе и два вертолета - Ми-8 и Ка-32.

Кроме этого в администрации Краснодарского края заявили, что опасаются разлива 30 тонн нефтепродуктов, которые находились на "Героях Арсенала". В экстренных службах подтверждают, что на месте трагедии наблюдается загрязнение моря. В связи с этим было принято решение об установлении в этом районе боновых заграждений, чтобы топливо не расходилось дальше.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на борту сухогруза "Герои Арсенала", который потерпел крушение в акватории Черного моря, присутствовали граждане Украины.

Теги материала: Черное море, погибшие, сухогруз, крушение, спасатели, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Греции разбился военный вертолет: есть погибшие
Важное
В Греции разбился военный вертолет: есть погибшие
Крушение сухогруза в Черном море: МИД подтвердил присутствие украинцев на борту
Важное
Крушение сухогруза в Черном море: МИД подтвердил присутствие украинцев на борту
Крушение сухогруза в Черном море: опубликован точный список экипажа
Важное
Крушение сухогруза в Черном море: опубликован точный список экипажа
Крушение сухогруза в Черном море: спасатели нашли еще четырех членов экипажа
Важное
Крушение сухогруза в Черном море: спасатели нашли еще четырех членов экипажа
Крушение сухогруза в Черном море: спасен один член экипажа
Важное
Крушение сухогруза в Черном море: спасен один член экипажа
В Черном море потерпел крушение российский сухогруз
Важное
В Черном море потерпел крушение российский сухогруз

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
Эксклюзив  Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
19.04.2017
Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной
Эксклюзив  Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной
19.04.2017
Геращенко объяснил, почему украинские пенсионеры не могут получать высокие пенсии
Эксклюзив  Геращенко объяснил, почему украинские пенсионеры не могут получать высокие пенсии
18.04.2017
Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
Эксклюзив  Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика