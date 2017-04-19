В Греции разбился военный вертолет: есть погибшие

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, на севере Греции разбился военный вертолет, в результате чего погибло четверо военных и еще один человек ранен, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что вертолет Bell UH-1H осуществлял патрулирование границы и направлялся из города Лариса в Козани, но упал вблизи города Елассона на 450 км на северо-запад от Афин.

В Министерстве обороны Греции, подтвердили факт гибели четырех военных, которые были на борту.

По данным источника, после крушения вертолета в прилегающей местности началась расширенная поисковая операция.

Кроме этого, причины падения вертолета до сих пор неизвестны. По неподтвержденной информации, перед падением вертолет задел электрические провода.