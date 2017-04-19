В Греции разбился военный вертолет: есть погибшие

В среду, 19 апреля, на севере Греции разбился военный вертолет, в результате чего погибло четверо военных и еще один человек ранен, сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что вертолет Bell UH-1H осуществлял патрулирование границы и направлялся из города Лариса в Козани, но упал вблизи города Елассона на 450 км на северо-запад от Афин.
В Министерстве обороны Греции, подтвердили факт гибели четырех военных, которые были на борту.
По данным источника, после крушения вертолета в прилегающей местности началась расширенная поисковая операция.
Кроме этого, причины падения вертолета до сих пор неизвестны. По неподтвержденной информации, перед падением вертолет задел электрические провода.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 18 апреля, на востоке Турции в районе Тунджели разбился вертолет с полицейскими. По данным источника, на борту вертолета было 12 человек.