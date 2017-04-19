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Борис Филатов пересчитал все поваленные деревья в Днепре
19.04.2017 13:52

Борис Филатов пересчитал все поваленные деревья в Днепре  Фоторепортаж

В результате сильного снегопада, который обрушился на Днепр в среду, 19 апреля, стихией было повалено 2600 деревьев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов.

По его словам, город оказался под угрозой подтопления, так как собралось очень большое количество воды. Кроме этого нет возможности назад включить отопление, так как использован лимит газа, и технология системы не предусматривает ее запуска вновь. В частности, специалисты должны потратить, как минимум, неделю на ее развоздушивание. Также сейчас могут наблюдаться перебои с подачей воды и электричеством.

Филатов отметил, что Днепре оказался в зоне стихийного бедствия. В связи с этим прекращены занятия в школах и детских садиках.

В свою очередь в Национальной полиции Украины заявили, что в связи с непогодой еще с 07:00 запрещен въезд фур и крупногабаритного транспорта на территорию города. Правоохранители вообще советуют автомобилистам без огромной надобности не выезжать на собственном авто в город, а воспользоваться общественным транспортом, чтобы разгрузить улицы.

Наблюдается задержка и перебои с авиасообщением. На онлайн-табло киевского аэропорта "Борисполя" говорится о том, что утреннее рейсы в Днепр были вообще отменены, а дневные прибудут в столицу, но с опозданием - в 14:30 и в 18:30. Тем не менее, вылеты, запланированные на 21:00, пока должны состояться по графику. Все утренние вылеты из Киева в Днепр перенесены на 14:00 и 16:00, а рейсы в 18:10, 19:35, 20:40 должны состояться по графику.

На сайте аэропорта "Днепропетровск" сказано, что все рейсы на вылет, так и на прилет из Киева задерживаются. Однако предприятие работает - сейчас проходит регистрация на рейс до Вены, а встречный самолет уже летит в город.  

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что электроснабжение 152 обесточенных из-за непогоды населенных пунктов по всей Украине будет восстановлено в ближайшее время.

Теги материала: Днепр, аэропорт, автомобиль, снег, фото, отопление, Филатов
Новости СМИ2
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