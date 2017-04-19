В Полтавской области пенсионер на машине въехал в митингующих: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в Полтавской области в митингующих въехал автомобиль, в результате чего три человека ранено. Об этом сообщил пресс-секретарь управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.

"Только что стало известно, что в Кременчугском районе в людей, вышедших на митинг, въехал легковой автомобиль. Минимум три человека получили травмы. Погибших нет", – написал Сулаев.

Инцидент произошел вблизи города Кременчуг, в селе Чечелево. Местные жители вышли на акцию протеста, чтобы защитить земли ландшафтного заказника от противозаконного захвата

По словам полиции, около 11.00 утра один из водителей на легковушке проигнорировал препятствие и въехал в толпу людей, потом он пытался скрыться с места происшествия, но полиции удалось его догнать и задержать.

Правонарушителем оказался 66-летний житель Кременчуга. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.