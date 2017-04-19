Гройсман пообещал скоро подключить электричество в обесточенных населенных пунктах

MIGnews.com.ua

Электроснабжение 152 обесточенных из-за непогоды населенных пунктов по всей Украине будет восстановлено в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в рамках заседания Кабинета министров.

Он уточнил, что на данный момент для восстановления подачи электричества в населенные пункты привлечены все бригады местных облэнерго.

"Я думаю, что в ближайшее время будет восстановлено электроснабжение этих населенных пунктов", - указал глава правительства.

Гройсман заверил, что ситуация в общем контролируема. Кроме этого он поручил всем профильным министерствам оказывать помощь в случае необходимости.