Крушение сухогруза в Черном море: МИД подтвердил присутствие украинцев на борту

MIGnews.com.ua

На борту сухогруза "Герои Арсенала", который потерпел крушение в акватории Черного моря, присутствовали граждане Украины. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter-аккаунте.

В частности, среди членов экипажа затонувшего судна было девять украинцев.

"Консул сообщает о 9 украинцах среди членов экипажа судна "Герои Арсенала"", - сказано в сообщении.

Кроме этого в ведомстве не сообщили других подробностей. Однако отметили, что на данный момент на месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, в сети опубликовали полный список членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала", потерпевшего крушение в акватории Черного моря.