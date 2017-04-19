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Крушение сухогруза в Черном море: МИД подтвердил присутствие украинцев на борту
19.04.2017 11:52

Крушение сухогруза в Черном море: МИД подтвердил присутствие украинцев на борту

На борту сухогруза "Герои Арсенала", который потерпел крушение в акватории Черного моря, присутствовали граждане Украины. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины  в Twitter-аккаунте.

В частности, среди членов экипажа затонувшего судна было девять украинцев.

"Консул сообщает о 9 украинцах среди членов экипажа судна "Герои Арсенала"", - сказано в сообщении.

Кроме этого в ведомстве не сообщили других подробностей. Однако отметили, что на данный момент на месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, в сети опубликовали полный список членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала", потерпевшего крушение в акватории Черного моря.

Сейчас известно, что спасатели обнаружили еще четырех человек, который входили в состав экипажа сухогруза "Герои Арсенала", в Черном море.

Теги материала: Черное море, МИД, крушение, украинцы, сухогруз
Новости СМИ2
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