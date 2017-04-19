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Снегопад в Днепре парализовал движение общественного транспорта
19.04.2017 11:08

Снегопад в Днепре парализовал движение общественного транспорта  Фоторепортаж

В среду, 19 апреля, из-за сильного снегопада в Днепре оборвало провода трамваев, сообщает dtp.kiev.ua.

На данный момент в городе наблюдается коллапс не только общественного транспорта но и всех автомобилей. Маршрутки едут переполненными и не подбирают больше пассажиров. Жителям Днепра приходится добираться пешком.

Большинство автомобилистов успели поменять резину на летнюю. Из-за этого происходит большое количество ДТП, так как машина не может удержаться на снегу. Тем не менее, уровень пробок достигает всего 3 баллов. Наиболее плохая ситуация на Криворожском шоссе.  

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Днепре в результате резкого похолодания и снегопада местные власти не пускают детей в школы, а водителей просят воздержаться от поездок в регионы. Мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook заявил,что школы будут закрыты до 21 апреля.

Теги материала: Днепр, снегопад, автомобиль, пешеход, фото
Новости СМИ2
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