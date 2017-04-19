Снегопад в Днепре парализовал движение общественного транспорта

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, из-за сильного снегопада в Днепре оборвало провода трамваев, сообщает dtp.kiev.ua.

На данный момент в городе наблюдается коллапс не только общественного транспорта но и всех автомобилей. Маршрутки едут переполненными и не подбирают больше пассажиров. Жителям Днепра приходится добираться пешком.

Большинство автомобилистов успели поменять резину на летнюю. Из-за этого происходит большое количество ДТП, так как машина не может удержаться на снегу. Тем не менее, уровень пробок достигает всего 3 баллов. Наиболее плохая ситуация на Криворожском шоссе.