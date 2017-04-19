Крушение сухогруза в Черном море: опубликован точный список экипажа

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в сети опубликовали полный список членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала", потерпевшего крушение в акватории Черного моря.

Весь экипаж состоял из 12 человек - 11 мужчин и одной женщины, которая занимала на судне должность кока. Против каждого имени также указано, гражданином какой страны является член экипажа.

Список экипажа сухогруза "Герои Арсенала":

Глазко И. - Украина

Ведерников А. - Россия

Меснянкин А. - Украина

Синюк Д. - Украина

Патеев Д. - Россия

Пантюхов А. - Украина

Каджая Л. - Грузия

Ганчевский Н . - Украина

Бицюра А. - Украина

Черненко К. - Украина

Гончаренко А. - Украина

Свечкарь М. - Украина (кок)

На данный момент поисковая операция продолжается. К ней уже привлечены шестеро водолазов. Общее число спасателей достигает 139 человек. Однако им очень мешают плохие погодные условия и штормовые волны.