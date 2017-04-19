Крушение сухогруза в Черном море: опубликован точный список экипажа

В среду, 19 апреля, в сети опубликовали полный список членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала", потерпевшего крушение в акватории Черного моря.
Весь экипаж состоял из 12 человек - 11 мужчин и одной женщины, которая занимала на судне должность кока. Против каждого имени также указано, гражданином какой страны является член экипажа.
Список экипажа сухогруза "Герои Арсенала":
- Глазко И. - Украина
- Ведерников А. - Россия
- Меснянкин А. - Украина
- Синюк Д. - Украина
- Патеев Д. - Россия
- Пантюхов А. - Украина
- Каджая Л. - Грузия
- Ганчевский Н . - Украина
- Бицюра А. - Украина
- Черненко К. - Украина
- Гончаренко А. - Украина
- Свечкарь М. - Украина (кок)
На данный момент поисковая операция продолжается. К ней уже привлечены шестеро водолазов. Общее число спасателей достигает 139 человек. Однако им очень мешают плохие погодные условия и штормовые волны.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, спасатели обнаружили еще четырех человек, который входили в состав экипажа сухогруза "Герои Арсенала", в Черном море.