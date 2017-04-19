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Крушение сухогруза в Черном море: опубликован точный список экипажа
19.04.2017 10:57

Крушение сухогруза в Черном море: опубликован точный список экипажа

В среду, 19 апреля, в сети опубликовали полный список членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала", потерпевшего крушение в акватории Черного моря.

Весь экипаж состоял из 12 человек - 11 мужчин и одной женщины, которая занимала на судне должность кока. Против каждого имени также указано, гражданином какой страны является член экипажа.

Список экипажа сухогруза "Герои Арсенала":

  • Глазко И. - Украина
  • Ведерников А. - Россия
  • Меснянкин А. - Украина
  • Синюк Д. - Украина
  • Патеев Д. - Россия
  • Пантюхов А. - Украина
  • Каджая Л. - Грузия
  • Ганчевский Н . - Украина
  • Бицюра А. - Украина
  • Черненко К. - Украина
  • Гончаренко А. - Украина
  • Свечкарь М. - Украина (кок)

На данный момент поисковая операция продолжается. К ней уже привлечены шестеро водолазов. Общее число спасателей достигает 139 человек. Однако им очень мешают плохие погодные условия и штормовые волны.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, спасатели обнаружили еще четырех человек, который входили в состав экипажа сухогруза "Герои Арсенала", в Черном море.

Теги материала: Черное море, экипаж, сухогруз, крушение, поиск
Новости СМИ2
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