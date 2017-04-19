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Днепр под снегом: десятки машин стоят в пробках, школы закрыты
19.04.2017 10:52

Днепр под снегом: десятки машин стоят в пробках, школы закрыты  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В Днепре в результате резкого похолодания и снегопада местные власти не пускают детей в школы, а водителей просят воздержаться от поездок в регионы. Мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook заявил,что школы будут закрыты до 21 апреля.

А позже мэр города оставил на своей странице в соцсети еще один неутешительный коментарий о последствиях плохих погодных условий в городе.

Но больше всего от погодных условий страдают автомобилисты. На данный момент, на дорогах под Днепром застряли десятки авто, и Управление безопасности дорожного движения Украины настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок в регионы.

Кроме этого в Днепре снег засыпал цветущие вишни и абрикосы.

А также в сети появилось видео снегопада, который обрушился на Днепр.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, в Запорожье в результате резкого похолодания снег засыпал все дороги на 2-3 см. Еще недавно в городе цвели деревья и зеленела трава.

Теги материала: ФОТО, ВИДЕО, Днепр, снег, Филатов, школы, пробки
Новости СМИ2
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