Днепр под снегом: десятки машин стоят в пробках, школы закрыты

MIGnews.com.ua

В Днепре в результате резкого похолодания и снегопада местные власти не пускают детей в школы, а водителей просят воздержаться от поездок в регионы. Мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook заявил,что школы будут закрыты до 21 апреля.

А позже мэр города оставил на своей странице в соцсети еще один неутешительный коментарий о последствиях плохих погодных условий в городе.

Но больше всего от погодных условий страдают автомобилисты. На данный момент, на дорогах под Днепром застряли десятки авто, и Управление безопасности дорожного движения Украины настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок в регионы.

Кроме этого в Днепре снег засыпал цветущие вишни и абрикосы.

А также в сети появилось видео снегопада, который обрушился на Днепр.