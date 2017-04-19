Из-за снега под Полтавой образовалась многокилометровая пробка

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в Полтавской области на участке дороги сообщением Красноград - Днепр образовалась многокилометровая пробка в связи со снегопадом.

Об этом сообщает украинский автогонщик Алексей Мочанов в Facebook. Также гонщик опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть пробку, в которой, в основном, стоят фуры и автобусы.

"Внимание! Это - дорога за Полтавой сейчас. Красноград. Днепр. Следите за прогнозами погоды и информацией о погодных и дорожных условиях", - написал Мочанов.

По его словам, практически все транспортные средства, стоящие в пробке, на летних шинах. Гонщик призывает украинцев, которые сменили зимнюю резину на летнюю, воздержаться от поездок на личном транспорте в условиях снегопада.

"Не выезжайте на летней и всесезонной шине, если температура воздуха ниже чем плюс пять градусов по Цельсию. Плюс пять. Не минус! Если вы уже переобулись - придется или оставить автомобиль, перекантоваться на общественном транспорте, либо переобуваться в зиму опять", - подчеркнул Мочанов.

Отметим, что синоптики прогнозируют на сегодня в Полтавской области мокрый снег и температуру от 0 до +4 градусов.