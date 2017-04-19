Из-за снега под Полтавой образовалась многокилометровая пробка

В среду, 19 апреля, в Полтавской области на участке дороги сообщением Красноград - Днепр образовалась многокилометровая пробка в связи со снегопадом.
Об этом сообщает украинский автогонщик Алексей Мочанов в Facebook. Также гонщик опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть пробку, в которой, в основном, стоят фуры и автобусы.
"Внимание! Это - дорога за Полтавой сейчас. Красноград. Днепр. Следите за прогнозами погоды и информацией о погодных и дорожных условиях", - написал Мочанов.
По его словам, практически все транспортные средства, стоящие в пробке, на летних шинах. Гонщик призывает украинцев, которые сменили зимнюю резину на летнюю, воздержаться от поездок на личном транспорте в условиях снегопада.
"Не выезжайте на летней и всесезонной шине, если температура воздуха ниже чем плюс пять градусов по Цельсию. Плюс пять. Не минус! Если вы уже переобулись - придется или оставить автомобиль, перекантоваться на общественном транспорте, либо переобуваться в зиму опять", - подчеркнул Мочанов.
Отметим, что синоптики прогнозируют на сегодня в Полтавской области мокрый снег и температуру от 0 до +4 градусов.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в нескольких украинских городах совершенно внезапно пошел снег. В социальных сетях такое неожиданное появление снега вызвало бурную реакцию.