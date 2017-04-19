В КНДР показали фильм про нанесение удара по США

В Северной Корее показали фильм, где имитируется нанесение ракетного удара по США. Об этом сообщает Yonhap.
Фильм был презентован на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. В киноленте была продемонстрирована новая баллистическая ракета и ее запуск. По сюжету, ракета пересекает Тихий океан и наносит удар по американскому городу. В завершение был показан горящий флаг США на фоне кладбища.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что надеется, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын нацелен на мирное урегулирование конфликта. В то же время Трамп считает, что решением проблемы с КНДР должен был заниматься еще его предшественник Барак Обама, а также все те, кто был на посту президента США до него.