В КНДР показали фильм про нанесение удара по США

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В Северной Корее показали фильм, где имитируется нанесение ракетного удара по США. Об этом сообщает Yonhap.

Фильм был презентован на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. В киноленте была продемонстрирована новая баллистическая ракета и ее запуск. По сюжету, ракета пересекает Тихий океан и наносит удар по американскому городу. В завершение был показан горящий флаг США на фоне кладбища.