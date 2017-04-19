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Крушение сухогруза в Черном море: спасатели нашли еще четырех членов экипажа
19.04.2017 10:03

Крушение сухогруза в Черном море: спасатели нашли еще четырех членов экипажа

В среду, 19 апреля, спасатели обнаружили еще четырех человек, который входили в состав экипажа сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море. Об этом говорится в сообщении так называемого ГУ МЧС по Республике Крым.

В ведомстве подтвердили, что в Черном море был спасен один мужчина - моторист.

"Четыре человека обнаружены, но мы не знаем их состояние: пока они не подняты на борт.  Суда, которые работают в районе поиска, не наблюдают сухогруз визуально", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент  к поисково-спасательной операции привлечены вертолеты, осуществляющие мониторинг ситуации с воздуха. Непосредственно в море работают 127 спасателей и восемь судов.

Однако работа спасателей очень усложняется погодными условиями. На данный момент в Черном море наблюдается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 м/с, волны достигают 4 баллов.  

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, с затонувшего в Черном море сухогруза "Герои Арсенала" был спасен один член экипажа.

Теги материала: Чорное море, корабль, крушение, спасение, экипаж
Новости СМИ2
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