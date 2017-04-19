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Крушение сухогруза в Черном море: спасен один член экипажа
19.04.2017 09:43

Крушение сухогруза в Черном море: спасен один член экипажа

В среду, 19 апреля, из затонувшего в Черном море сухогруза "Герои Арсенала" был спасен один член экипажа, сообщает ТАСС.

Согласно уточненным данным на борту судна находились 12 человек - два - гражданина, девять украинцев и один грузин. В Росморречфлоте сообщили, что один из спасенных выполнял функции моториста на сухогрузе и является гражданином Украины. Есть информация и о том, что с затонувшего корабля подняли трех человек, тем не менее, в МЧС РФ этого не подтверждают.

"В 05:34 был найден и поднят на борт судна "Армада Навигатор" один пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая доврачебная помощь", - говорится в сообщении. 

Известно, что в зоне трагедии действовало штормовое предупреждение. В этом районе порывы ветра достигали 25м/с, шел сильный дождь с грозой и градом. В результате этого судно не выдержало нагрузки, развалилось на две части и затонуло.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, в акватории Черного моря в районе Керченской переправы потерпел крушение сухогруз Российской Федерации "Герои Арсенала".

Теги материала: крушение, Черное море, спасение, экипаж, шторм
Новости СМИ2
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