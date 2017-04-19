ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Непогода в Украине обесточила более 150 населенных пунктов
19.04.2017 09:24

Непогода в Украине обесточила более 150 населенных пунктов

В результате неблагоприятных погодных условий на большинстве территории Украины без электроснабжения остались 152 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, 18 и 19 апреля на украинской территории наблюдались сильный порывистый ветер, дождь с мокрым снегом. Из-за этого срабатывала автоматика защиты линий электропередач.

"Произошло обесточивание 152 населенных пунктов в шести областях, а именно Днепропетровская - 73, Харьковская - 38, Полтавская - 35, Херсонская - 4, Кировоградская - 1 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к восстановлению электроснабжения привлечены местные бригады облэнерго.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, в Запорожье в результате резкого похолодания снег засыпал все дороги на 2-3 см.

Теги материала: погода, мокрый снег, дождь, линия электропередач, обесточивание
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается снег и сильный ветер
Важное
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается снег и сильный ветер
В Шри-Ланке 91-метровая гора мусора накрыла 40 домов, есть жертвы
Важное
В Шри-Ланке 91-метровая гора мусора накрыла 40 домов, есть жертвы
ГСЧС восстановила электроснабжение в Авдеевке
Важное
ГСЧС восстановила электроснабжение в Авдеевке
В Авдеевке повреждена ЛЭП: город вновь обесточен
Важное
В Авдеевке повреждена ЛЭП: город вновь обесточен
В Марьинке и Николаевке разрушены дома мирных жителей
Важное
В Марьинке и Николаевке разрушены дома мирных жителей  Фоторепортаж
На столичной Кольцевой дороге образовался многокилометровый затор
Важное
На столичной Кольцевой дороге образовался многокилометровый затор

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Геращенко объяснил, почему украинские пенсионеры не могут получать высокие пенсии
Эксклюзив  Геращенко объяснил, почему украинские пенсионеры не могут получать высокие пенсии
18.04.2017
Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
Эксклюзив  Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
18.04.2017
Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы
Эксклюзив  Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы  Видеорепортаж
18.04.2017
"Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине
Эксклюзив  "Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине  Фоторепортаж
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика