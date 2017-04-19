Непогода в Украине обесточила более 150 населенных пунктов

MIGnews.com.ua

В результате неблагоприятных погодных условий на большинстве территории Украины без электроснабжения остались 152 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, 18 и 19 апреля на украинской территории наблюдались сильный порывистый ветер, дождь с мокрым снегом. Из-за этого срабатывала автоматика защиты линий электропередач.

"Произошло обесточивание 152 населенных пунктов в шести областях, а именно Днепропетровская - 73, Харьковская - 38, Полтавская - 35, Херсонская - 4, Кировоградская - 1 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к восстановлению электроснабжения привлечены местные бригады облэнерго.